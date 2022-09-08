Військовий експерт назвав ще один напрямок запеклих боїв з окупантами

Вересень, 08 в 12:44

Найближчим часом українських військових чекатиме непроста ситуація на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

– Підрозділи, військові частини 3 армійського корпусу переміщуються саме на Запорізький напрямок – в район Гуляйполя, Пологів. Там росіяни намагаються скористатися своєю перевагою в артилерії для того, щоб завдавати артилерійських ударів по позиціям українських оборонців, – сказав він.

Селезньов наголосив, що українські сили одразу на кількох ділянках фронту – а його протяжність становить понад 1,3 тис. кілометрів – проводять активні наступальні дії для звільнення наших територій.

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– Бої триватимуть фактично по всій лінії фронту, починаючи від Харківщини з концентрацією найгарячіших ділянок на Донецьку напрямку, зокрема в напрямку на Бахмут. Бої триватимуть і в районі Сіверська, і в районі Слов’янська, де росіяни намагатимуться атакувати наші позиції. І безпосередньо на Авдіївському, Мар’їнському напрямках. Біля Пісків росіяни намагатимуться тиснути на наші позиції. Ми бачимо, яка непроста ситуація для росіян на південному напрямку фронту, зокрема на правому березі річки Дніпро, – додав експерт.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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