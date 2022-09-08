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Факты / Украина

ВСУ отвоевали 400 кв. км территории Харьковщины – ISW

Ольга Тетеріна, редактор ленты
ВСУ отвоевали 400 кв. км территории Харьковщины – ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники, вероятно, воспользовались передислокацией российских сил и провели эффективное контрнаступление северо-западнее Изюма. Они отвоевали 400 кв. км.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

– Украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться по меньшей мере на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав примерно 400 кв. км территории, – отметили они.

Продолжающиеся в Херсонской области операции ВСУ заставили оккупантов сосредоточиться на юге, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

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В ISW считают маловероятным, что контрнаступление и попытки отвлечь силы РФ на юге Украины являются обманом для возобновления операций в Харьковской области. Так, украинские силы, вероятно, разумно воспользовались перераспределением российских войск, техники и общей оперативной концентрации, чтобы начать локализованные контрнаступления на критические точки в Харьковской области.

Аналитики также обратили внимание на уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами. Это говорит о масштабах неожиданности, достигнутой ВСУ, что, вероятно, успешно деморализует российские силы.

Снимки подтверждают, что украинские военные продвинулись по шоссе T2210 от Балаклеи и Вербовки через Яковенково, Волохов Яр (на пересечении T2210 и E40) в сторону Шевченково (на пересечении T2210 и N26).

Фото: ISW

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Источник: ISW

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