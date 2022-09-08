Вересень, 08 в 7:40

Українські захисники, ймовірно, скористалися передислокацією російських сил та провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма. Вони відвоювали 400 кв. км.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Українські сили, ймовірно, використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 кв. км території, – зазначили вони.

Операції ЗСУ, що тривають у Херсонській області, змусили окупантів зосередитися на півдні, що дало змогу українським силам розпочати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

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В ISW вважають малоймовірним, що контрнаступ і спроби відволікти сили РФ на півдні України є обманом для поновлення операцій у Харківській області. Так, українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки та загальної оперативної концентрації, щоб розпочати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області.

Аналітики також звернули увагу на рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими блогерами. Це свідчить про масштаби несподіванки, досягнутої ЗСУ, що, ймовірно, успішно деморалізує російські сили.

Знімки підтверджують, що українські військові просунулися по шосе T2210 від Балаклії та Вербівки через Яковенкове, Волохів Яр (на перетині T2210 та E40) у бік Шевченкового (на перетині T2210 та N26).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

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Джерело: ISW