Из-за контрнаступления ВСУ оккупанты убегают из Украины на украденных велосипедах — ГУР
Контрнаступление ВСУ вынуждает оккупантов просить помощи у Красного Креста и убегать из Украины на краденых велосипедах.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что военные РФ из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу.
– Подразделение осталось без командиров и связи. Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии Министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины, — сообщили в ГУР.
Для ухода с боевых позиций оккупанты используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Много военных идут пешком.
На Днепропетровском направлении среди солдат РФ нарастает недовольство новым подкреплением, поскольку большинству “новобранцев” — 55-60 лет.
— Чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли “свежих” солдат с территории РФ. Впрочем, пополнение категорически отказывается принимать участие в наступательных боевых действиях, — отметили в разведке.
Кроме того, в пропагандистских российских СМИ распространяется информация о том, что контрнаступление ВС Украины — это фейковая “пиар-акция”.