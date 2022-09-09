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Факты / Україна

Из-за контрнаступления ВСУ оккупанты убегают из Украины на украденных велосипедах — ГУР

Валентина Чорна, редактор ленты
Из-за контрнаступления ВСУ оккупанты убегают из Украины на украденных велосипедах — ГУР

Контрнаступление ВСУ вынуждает оккупантов просить помощи у Красного Креста и убегать из Украины на краденых велосипедах.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что военные РФ из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу.

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– Подразделение осталось без командиров и связи. Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии Министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины, — сообщили в ГУР.

Для ухода с боевых позиций оккупанты используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Много военных идут пешком.

На Днепропетровском направлении среди солдат РФ нарастает недовольство новым подкреплением, поскольку большинству “новобранцев” — 55-60 лет.

— Чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли “свежих” солдат с территории РФ. Впрочем, пополнение категорически отказывается принимать участие в наступательных боевых действиях, — отметили в разведке.

Кроме того, в пропагандистских российских СМИ распространяется информация о том, что контрнаступление ВС Украины — это фейковая “пиар-акция”.

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Фото: Главное управление разведки

Источник: ГУР
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