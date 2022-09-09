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Факти / Україна

Через контрнаступ ЗСУ окупанти тікають з України на вкрадених велосипедах – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Через контрнаступ ЗСУ окупанти тікають з України на вкрадених велосипедах – ГУР

Контрнаступ ЗСУ змушує окупантів просити допомоги в Червоного Хреста та тікати з України на вкрадених велосипедах.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що військові РФ з 202-го окремого мотострілецького полку, що перебувають у Харківській області, відійшли з позицій та перемістилися у найближчу лісосмугу.

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– Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії Міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України, – повідомили в ГУР.

Для відходу з бойових позицій окупанти використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових йдуть пішки.

На Дніпропетровському напрямку серед солдат РФ наростає невдоволення новим підкріпленням, оскільки більшості “новобранців” – 55-60 років.

– Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли “свіжих” солдат з території РФ. Утім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях. Також відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв’язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані, – зазначили у розвідці.

Крім цього, у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗС України – це фейкова “піар-акція”.

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Фото: Головне управління розвідки

Джерело: ГУР
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