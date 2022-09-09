Сентябрь, 09 в 13:28

Украинские защитники успешно ведут контрнаступательные действия по двум направлениям.

В сети они уже делятся фото и видео освобожденных населенных пунктов Харьковской и Херсонской области.

Так, появилось видео с украинскими военными, поднявшими украинский флаг над селом Благодатовка на Херсонщине.

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Кроме того, в Telegram-каналах сообщили, что в здании администрации в селе Шевченково Харьковской области тоже подняли украинский флаг.

Успехи контрнаступления: ВСУ поделились фото и видео освобожденных населенных пунктов / 3 фотографии

На других фото видно, что военный стоит с украинским флагом у стелы пгт Чкаловское Харьковской области.

В сети также появилось фото, где ВСУ заходят в город Купянск Харьковской области.

В то же время, официальной информации от Генерального штаба ВСУ по освобождению этих населенных пунктов пока нет.

Отметим, что 8 сентября стало официально известно, что Силы обороны освободили от российских оккупантов город Балаклея в Харьковской области.

Украинцы уже публикуют видео “очистки” города от российского хлама. На одном из них видно, как мужчины срывают баннер, на котором на фоне флага РФ написано “Мы с Россией один народ”.

Напомним, что утром Генштаб сообщал, что ВСУ в Харьковской области за три дня продвинулись почти на 50 км. Им удалось отразить наступления противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоское, Майорск, Безымянное и Каменка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 198-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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