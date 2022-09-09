Деокупація Мелітополя – це ключ до деокупації всього Півдня України – мер міста

Вересень, 09 в 14:45

Деокупація міста Мелітополь Запорізької області – ключ до звільнення всього Півдня України від російських загарбників. Таку заяву під час брифінгу зробив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що Мелітополь історично є логістичним вузлом Півдня України, адже через місто проходять дві траси державного значення, тут велика залізнична розв’язка.

— Ми чітко розуміємо, що деокупація Мелітополя – це ключ до деокупації всього Півдня нашої держави. Без деокупації Мелітополя це просто неможливо, – наголосив він.

Він також розповів, що кількість окупантів, яка перебуває на території Мелітополя – щодня різна, але в цілому в Мелітопольському районі “базуються тисячі одиниць техніки та десятки тисяч одиниць солдатів ворожої армії”.

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— За останній тиждень їхню концентрацію збільшено в Мелітопольському, Василівському районах. На сьогодні досить велика представленість рашистів на нашій території, – сказав він.

Щодо колаборантів, то в Мелітополі силовими структурами, за заявами української влади, порушено більше 15 карних справ проти колаборантів, їм вручено заочно підозри.

7 вересня Федоров повідомив, що в окупованому Мелітополі підірвали штаб Єдиної Росії, де проходила підготовка до псевдореферендуму.

Фото: Oleksandra Grygorovych