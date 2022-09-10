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Факты / Україна

Перевозит раненых и боеприпасы: Украина получила эстонские THeMIS

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Перевозит раненых и боеприпасы: Украина получила эстонские THeMIS
Фото: Getty Images

Украина получила от Эстонии беспилотные гусеничные бронетранспортеры TheMIS.

Это подтвердил эстонский посол в Украине Каймо Кууск в Facebook.

Он опубликовал фото с медиками батальона Госпитальеры, проводившими обучение с использованием бронетранспортера на полигоне под Киевом.

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Характеристики THeMIS

THeMIS может использоваться как для транспортировки боеприпасов, так и для эвакуации раненых. Машина может развивать скорость до 20 км/час и перевозить до 750 кг, ее стоимость – от €300 тыс.

TheMIS стоит на вооружении 11 стран, среди которых США, Великобритания и Германия. Производитель представляет бронетранспортер как машину, предназначенную для сокращения численности войск на поле боя.

К слову, российский аналитический центр предлагает вознаграждение в размере $16 тыс. за то, чтобы захватить и получить “любым способом” роботизированную машину THeMIS.

Фото: Каймо Кууск

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