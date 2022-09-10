Перевозит раненых и боеприпасы: Украина получила эстонские THeMIS
Украина получила от Эстонии беспилотные гусеничные бронетранспортеры TheMIS.
Это подтвердил эстонский посол в Украине Каймо Кууск в Facebook.
Он опубликовал фото с медиками батальона Госпитальеры, проводившими обучение с использованием бронетранспортера на полигоне под Киевом.
Характеристики THeMIS
THeMIS может использоваться как для транспортировки боеприпасов, так и для эвакуации раненых. Машина может развивать скорость до 20 км/час и перевозить до 750 кг, ее стоимость – от €300 тыс.
TheMIS стоит на вооружении 11 стран, среди которых США, Великобритания и Германия. Производитель представляет бронетранспортер как машину, предназначенную для сокращения численности войск на поле боя.
К слову, российский аналитический центр предлагает вознаграждение в размере $16 тыс. за то, чтобы захватить и получить “любым способом” роботизированную машину THeMIS.
Фото: Каймо Кууск