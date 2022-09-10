Перевозить поранених та боєприпаси: Україна отримала естонські THeMIS

Вересень, 09 в 22:13

Україна отримала від Естонії безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS.

Це підтвердив естонський посол в Україні Каймо Кууск у Facebook.

Він опублікував фото з медиками батальйону Госпітальєри, які проводили навчання з використанням бронетранспортера на полігоні під Києвом.

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Характеристики THeMIS

THeMIS може використовуватись як для транспортування боєприпасів, так і для евакуації поранених. Машина може розвивати швидкість до 20 км/годину та перевозити до 750 кг, її вартість – від €300 тис.

THeMIS стоїть на озброєнні 11 країн, серед яких США, Велика Британія та Німеччина. Виробник представляє бронетранспортер як машину, призначену для скорочення чисельності військ на полі бою.

До речі, російський аналітичний центр пропонує винагороду у розмірі $16 тис. за те, щоб захопити і отримати у “будь-який спосіб” роботизовану машину THeMIS.

Фото: Каймо Кууск