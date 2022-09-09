Среди оккупантов ухудшается морально-психологическое состояние, растет количество дезертиров — Генштаб
Из-за потерь и нежелания воевать в подразделениях российских оккупантов ухудшается морально-психологическое состояние, а также растет количество дезертиров.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 сентября 18:00.
– На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг, для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции, был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение на автобусах российских солдат без оружия, — сообщили в Генштабе.
В течение суток авиация ВСУ уничтожила технику, ПВО и живую силу в опорных пунктах оккупантов на Донбассе и Юге.
— Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях. Подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили по меньшей мере 2 БпЛА противника, — добавили в Генштабе.
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