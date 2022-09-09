Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Среди оккупантов ухудшается морально-психологическое состояние, растет количество дезертиров — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Из-за потерь и нежелания воевать в подразделениях российских оккупантов ухудшается морально-психологическое состояние, а также растет количество дезертиров.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 сентября 18:00.

– На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг, для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции, был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение на автобусах российских солдат без оружия, — сообщили в Генштабе.

В течение суток авиация ВСУ уничтожила технику, ПВО и живую силу в опорных пунктах оккупантов на Донбассе и Юге.

Сейчас смотрят

— Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях. Подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили по меньшей мере 2 БпЛА противника, — добавили в Генштабе.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Ответ на действия Беларуси: Украина проводит на северной границе военные спецучения

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка