Сентябрь, 09 в 18:51

Из-за потерь и нежелания воевать в подразделениях российских оккупантов ухудшается морально-психологическое состояние, а также растет количество дезертиров.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 9 сентября 18:00.

– На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг, для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции, был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение на автобусах российских солдат без оружия, — сообщили в Генштабе.

В течение суток авиация ВСУ уничтожила технику, ПВО и живую силу в опорных пунктах оккупантов на Донбассе и Юге.

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