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Факти / Україна

Серед окупантів погіршується морально-психологічний стан, зростає кількість дезертирів – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Через втрати та небажання воювати у підрозділах російських окупантів погіршується морально-психологічний стан, а також зростає кількість дезертирів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 вересня 18:00.

– На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю. Крім того, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї, – повідомили у Генштабі.

Протягом доби авіація ЗСУ знищила техніку, ППО та живу силу в опорних пунктах окупантів на Донбасі та Півдні.

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– Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, під час яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БпЛА противника, – додали у Генштабі.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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