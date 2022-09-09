Сентябрь, 09 в 16:49

В северных областях Украины в эти дни проходят тактико-специальные учения Северный ураган-2022 с участием военных, полицейских и пограничников. Они являются реакцией на проведение командно-штабных учений в Беларуси.

Как проинформировали в пресс-службе МВД Украины, учения проходят в трех областях (Житомирской, Ровенской и Волынской), в регионах, граничащих с Беларусью.

К ним привлечены бойцы Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Сил территориальной обороны ВСУ. Накануне отрабатывалась активная фаза учений.

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Согласно легенде учений, правоохранители, пограничники и военнослужащие тенируются:

обустраивать оборонительные позиции, в том числе минирование территорий;

осуществлять освобождение территорий от врага;

отражать вражеские контрнаступательные действия.

Подразделения спецназа также отрабатывают выявление и ликвидацию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Ответ на действия Беларуси: Украина проводит на северной границе военные спецучения / 3 фотографии

Стоит отметить, что командно-штабные учения вооруженных сил Беларуси начались 8 сентября и продлятся до 14 сентября. Как отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, в ответ Украина организовала собственный комплекс учений вблизи границы с северным соседом.

– Началось проведение командно-штабного учения ВС Беларуси с привлечением органов управления воинских частей и подразделений западного оперативного командования. В ответ на указанное нами организован и продолжается комплекс учений в приграничных районах областей, граничащих с Беларусью, — рассказал Громов.

Он заверил, что ВСУ отслеживают перемещение войск врага и пока не наблюдают формирование наступательных группировок на волынском, житомирском и киевском направлениях.

Как известно, целью учений в Беларуси является отработка “освобождения части утраченной территории условного государства”. В Генштабе ВСУ не исключали, что речь идет о территориях Волынской, Ровенской и Житомирской областей. Именно там Киев и организовал обучение Северный ураган-2022.

Между тем, в британской разведке считают маловероятным, что военные учения в Беларуси являются признаком подготовки к участию ее армии в войне против Украины.

Источник: Военное телевидение Украины