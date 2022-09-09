Вересень, 09 в 13:28

Українські захисники успішно ведуть контрнаступальні дії на двох напрямках.

У мережі вони вже діляться фото та відео звільнених населених пунктів Харківської та Херсонської області.

Так, з’явилося відео з українськими військовими, які підняли український прапор над селом Благодатівка на Херсонщині.

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Крім того, у Telegram-каналах повідомили, що в будівлі адміністрації у селі Шевченкове Харківської області теж підняли український прапор.

Успіхи контрнаступу: ЗСУ поділилися фото та відео звільнених населених пунктів / 3 фотографии

На інших фото видно, що військовий стоїть з українським прапором біля стели смт Чкаловське Харківської області.

У мережі також з’явилося фото, де ЗСУ заходять в місто Куп’янськ на Харківщині.

Водночас офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ щодо звільнення цих населених пунктів поки що немає.

Зазначимо, що 8 вересня стало офіційно відомо, що Сили оборони звільнили від російських окупантів місто Балаклія на Харківщині.

Українці вже публікують відео “очищення” міста від російського непотребу. На одному з них видно, як чоловіки зривають банер, на якому на тлі прапора РФ написано “Ми з Росією один народ”.

Нагадаємо, що зранку Генштаб повідомляв, що ЗСУ на Харківщині за три дні просунулися майже на 50 км. Їм вдалося відбити наступи противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 198-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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