Сентябрь, 10 в 18:37

Российские оккупанты жалуются на нехватку боеприпасов и потери на войне в Украине.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор захватчика, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

— Ну нас, как всегда, подна*бали, помощи нет. Ну бывает такое, бывает. У меня БК нет, я его весь потратил сегодня. Мне, бл*ть, мин не привезли. Я сейчас только со стрелковкой, – говорит оккупант.

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Солдат РФ добавил, что их военное руководство не позаботилось об обеспечении военных.

– Бубе перебило ноги, он попрощался с нами в прямом эфире и подорвал себя. У нас закончились патроны, потому что наше доблестное начальство не позаботилось об этом. У нас было всего 46 на два дня. Вчера потратили 12, сегодня 34, – рассказал солдат сестре.

Ранее мы писали, что российские военные жалуются на высшее военное руководство и обстрелы со стороны ВСУ. По словам оккупанта, правительству РФ безразлично, сколько их солдат погибло на войне в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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