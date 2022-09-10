Вересень, 10 в 18:37

Російські окупанти скаржаться на брак боєприпасів та втрати на війні в Україні.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова загарбника, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Ну нас, як завжди, підна*бали, допомоги немає. Ну, буває таке, буває. У мене БК нема, я його весь витратив сьогодні. Мені, бл*ть, мін не привезли. Я зараз лише зі стрілковкою, – каже окупант.

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Солдат РФ додав, що їхнє військове керівництво не подбало про забезпечення військових.

– Бубі перебило ноги, він попрощався з нами у прямому ефірі та підірвав себе. У нас закінчились патрони, бо наше доблесне начальство не подбало про це. У нас було всього 46 на два дні. Вчора витратили 12, сьогодні 34, – розповів солдат сестрі.

Раніше ми писали, що російські військові скаржаться на вище військове керівництво та обстріли з боку ЗСУ. За слова окупанта, уряду РФ байдуже, скільки їхніх солдат загинуло на війні в Україні.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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