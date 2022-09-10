РФ потратила более 57% своего ракетного потенциала, на восстановление понадобятся годы — Резников

Сентябрь, 10 в 10:57

За время полномасштабной войны против Украины россияне, по данным нашей разведки, потратили более 57% своего ракетного потенциала.

Такие цифры озвучил министр обороны Алексей Резников. По его словам, для восстановления такого потенциала понадобится как минимум пять лет.

Но это только при условии, что санкции против России ослабят. Ведь многие составляющие, в том числе электроника, необходимые для производства, РФ покупала у западных стран.

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– Почему это важно иметь в виду? Потому что по стандартам россияне должны держать стратегический запас минимум 25-30% на случай, что на них нападут. Поэтому, если 57% потратили, добавьте еще 25% и вы увидите, сколько остается, — объяснил министр.

Алексей Резников добавил, что сначала Россия била по Украине дорогими ракетами – Искандерами, Калибрами. Но сегодня россияне вынуждены использовать старые образцы, как разные ракеты типа Х, которые достают из складов.

По словам министра, это более медленные ракеты, поэтому с ними бороться немного легче.