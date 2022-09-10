РФ витратила понад 57% свого ракетного потенціалу, на відновлення знадобляться роки – Резніков

Вересень, 10 в 10:57

За час повномасштабної війни проти України росіяни, за даними нашої розвідки, витратили понад 57% свого ракетного потенціалу.

Такі цифри озвучив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, для відновлення такого потенціалу знадобиться щонайменше п’ять років.

Але це лише за умови, що санкції проти Росії послаблять. Адже багато складових, зокрема електроніка, необхідних для виробництва, РФ купувала у західних країн.

Зараз дивляться

– Чому це важливо мати на увазі? Тому що за стандартами росіяни мають тримати стратегічний запас мінімум 25-30% на випадок, що на них нападуть. Тому якщо 57% витратили, додайте ще 25% і ви побачите, скільки залишається, – пояснив міністр.

Олексій Резніков додав, що спочатку Росія била по Україні дорогими ракетами – Іскандерами, Калібрами. Але сьогодні росіяни вимушені використовувати старі зразки, як от різні ракети типу Х, які дістають зі складів.

За словами міністар, це більш повільні ракети, тому з ними боротися трохи легше.