Росіяни або масово здавалися, або перепливали Оскіл, або тікали на схід: аналітик Том Купер про звільнення Харківщини

Вересень, 10 в 21:13

Австрійський військовий аналітик, який спеціалізується на історії бойової авіації, Том Купер розповів про подальше просування Збройних сил України на фронті.

Про це він написав у своєму блозі.

За його словами, вчора вранці ЗСУ вийшли на річку Оскіл на широкому фронті: від Куп’янська на півночі до Ізюма та Осколу на півдні.

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Крім того, українські військові розпочали звільнення міста Великий Бурлук. Хоча Том Купер попереджає, що звільнення Великого Бурлука може виявитися нелегким, адже ЗС РФ стягували усі свої підкріплення в цей район останні 3-4 дні.

– Українці не зупинялися ні на Куп’янську, ні на Ізюмі… Росіяни цілий день або масово здавалися, або перепливали річку Оскіл (район Куп’янська), або тікали на схід (Ізюм)… Кажуть, що окупанти намагалися зосередити свої сили на північний схід і схід від Куп’янська для очікуваного контрудару, але складається враження, що вони насправді ще дуже далеко, – наголосив Том Купер.

Село Сенькове у Куп’янському районі під контролем українців щонайменше 24 години. Село Бахтин – поки незрозуміло, але напевно українське, розповів аналітик. Зі Сватового росіяни втекли.

Тим часом драматичні події відбуваються південніше — уздовж лінії фронту від Майдану та Слов’янська до Сіверська. Вчора ЗСУ з трьох напрямків атакували Лиман і звільнили його.

– Північно-західний напрямок – це моє власне припущення: логічно наступати по трасі М03 і з’єднуватися з підрозділами, які наступають з боку Ізюм-Кам’янка. Принаймні такою ж логічною була б спроба наступу на Піски-Радьківські: це місце згадувалося як пункт зосередження підкріплень. Звичайно, взяття Сватового, на північний схід від нього, могло багато чого змінити, – зауважив Том Купер.

Крім того, українці, ймовірно, наступатимуть на Кремінне та Рубіжне з метою повернути Сєвєродонецьк.

Також сьогодні зранку повідомляли про наступ українців із Сіверська через Верхньокам’янку на Лисичанськ. Російські війська в цьому районі “в процесі загального відведення” з Лисичанська.

– Понад усе мене хвилює реакція Путіна. Це величезний удар по його престижу, і поразка, якої він ніколи раніше не зазнавав. Він достатньо ірраціональний, щоб робити навіть більше дурниць, ніж усі ті дурниці, які він робив за останні шість місяців. З іншого боку, він міг би піти шляхом Саддама Хусейна в 1986 році і дозволити генералам ЗС РФ робити те, за що їм насправді платять… (думаю, це було б найкращим рішенням — для всіх учасників), – наголосив Том Купер.

У підсумку він зауважив, що наразі немає причин зітхнути вільно, поки нічого не відомо про місце та час можливої ​​російської контратаки. Аналітик вважає, що армія РФ може спробувати атакувати з півночі Харківщини, тому що росіяни все ще контролюють залізницю від Бєлгорода до Великого Бурлука.

Водночас вони не мають великих вузлів постачання на північ чи північний схід від поточної зони бойових дій.