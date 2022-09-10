ЗСУ знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів на Херсонщині
Упродовж минулої доби Збройні сили України активно обстрілювали райони зосередження озброєння та техніки армії РФ на Півдні.
Крім того, захисники завдали ударів по понтонній переправі й по мостах у південних областях.
Зокрема, українська авіація завдала сім ударів.
Тим часом ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань.
Станом на 10 вересня відомо про знищення складу боєприпасів у Біляївці та поромної переправи в районі Львового в Бериславському районі Херсонської області.
За підтвердженими даними Оперативного командування Південь, протягом минулої доби армія РФ втратила:
- 75 військових,
- дев’ять танків,
- дві гаубиці Мста-Б,
- вісім одиниць автомобільної бронетехніки.
Нагадаємо, що переправу через річку Дніпро, яку окупанти зводили в селі Львове, українські захисники знищують уже не вперше.
Збройні сили України вже зводили нанівець усі намагання окупантів влаштувати переправу в селі Львове наприкінці літа – 29 серпня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.
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