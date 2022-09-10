ЗСУ знищили склад боєприпасів та поромну переправу окупантів на Херсонщині

Вересень, 10 в 8:01

Упродовж минулої доби Збройні сили України активно обстрілювали райони зосередження озброєння та техніки армії РФ на Півдні.

Крім того, захисники завдали ударів по понтонній переправі й по мостах у південних областях.

Зокрема, українська авіація завдала сім ударів.

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Тим часом ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань.

Станом на 10 вересня відомо про знищення складу боєприпасів у Біляївці та поромної переправи в районі Львового в Бериславському районі Херсонської області.

За підтвердженими даними Оперативного командування Південь, протягом минулої доби армія РФ втратила:

75 військових,

дев’ять танків,

дві гаубиці Мста-Б,

вісім одиниць автомобільної бронетехніки.

Нагадаємо, що переправу через річку Дніпро, яку окупанти зводили в селі Львове, українські захисники знищують уже не вперше.

Збройні сили України вже зводили нанівець усі намагання окупантів влаштувати переправу в селі Львове наприкінці літа – 29 серпня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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