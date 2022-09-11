Сентябрь, 11 в 17:10

Во второе воскресенье сентября в Украине отмечают День танкистов. В этом году этот день выпадает на 11 сентября.

На сегодняшний день вообще трудно представить вооруженные силы любой страны без танковых войск.

Президент Леонид Кучма подписал указ от 29 августа 1997 года, в котором говорилось, что День танкистов устанавливается “в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов” Украины на лучших традициях предыдущих поколений.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем поздравлении подчеркнул, что воины-танкисты выполняют тяжелую, героическую работу, которая непременно войдет в историю.

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что танки — это огромная огневая мощность и ударная сила, высокая мобильность и надежная бронированная защита.

– В самые ответственные моменты именно танковые подразделения сдерживают врага, помогая пехоте выполнять поставленные боевые задачи, – заметил Наев.

Танковые войска Украины

Танки присутствуют в трех родах Вооруженных сил Украины – Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и морской пехоте. Национальная гвардия тоже имеет танки.

На вооружении ВСУ есть танки Т-64 (в разных модификациях), Т-72, ​​Т-80 и новейший Т-84 Оплот.

По словам Александра Коваленко, военного и политического обозревателя группы Информационное сопротивление и эксперта Украинского центра исследований проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука, танки Оплот на своем вооружении держит армия Таиланда. Они получили более 50 таких танков.

Эксперт подчеркнул, что наша модификация танка Т-72АМТ была даже лучше, чем российский Т-72Б3. Украинская модификация имела прочнее броню, лучший двигатель.

— Танковая школа Украины даже во времена Советского Союза была даже лучше, чем танковая школа России, — рассказал Александр Коваленко.

Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства мы несли потери в тяжелой технике, однако нашим воинам удавалось и до сих пор удается захватывать трофейную технику.

По состоянию на 11 сентября, ВСУ уничтожили 2154 вражеских танка.

В настоящее время в распоряжении наших воинов есть польские танки — Т-72М1 и БТ-912.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что довольно часто ему приходится слышать о ненужности использования танков в современных войнах, в том числе из-за того, что танки на войне долго “не живут”.

– Все зависит от условий использования этих бронемашин. Танк был и остается очень важным элементом во время наступательных и контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины, — подчеркнул эксперт.

Александр Коваленко напомнил, как российская армия огромными колоннами заходила ночью 24 февраля на территорию Украины. Тогда Кремль ожидал молниеносного прорыва, однако именно такие длиннющие колонны (по несколько десятков километров) стали идеальной мишенью для нашей артиллерии и ПТРК (противотанковых ракетных комплексов).

– Бросать такое количество танков в “мясорубку”, как это сделала Россия, в современной войне такая тактика не работает. Так поступали во времена Второй мировой войны… Танки эффективны точечно в ближнем бою, когда нужно уничтожить фортификации врага, — отметил Александр Коваленко.

Наши вооруженные силы используют танки достаточно рационально — для продвижения небольших групп.

Что касается того, как танковые подразделения используют Россия и Украина, то разница в том, что армия РФ бросает танки на прорыв, не жалея техники и живой силы. Украинское командование делает акцент на сохранении жизней военных.

Украинская тактика использования танков связана с тем, что количество такой техники у нас гораздо меньше, чем в России, отмечает военный обозреватель Александр Коваленко. Поэтому ВСУ отрабатывают малыми танковыми группами в сочетании с небольшими мобильными ПТРК-расчетами.

Источник: Указ президента, Главнокомандующий ВСУ, Командование Объединенных сил ВСУ

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ