Херсон может оказаться в плотном кольце ВСУ — Жданов
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Херсонское направление не отстает от Харьковского, и там ВСУ продолжают проводить методическое уничтожение группировки российских военных при помощи дистанционных средств огневого воздействия.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
— Но мы все равно там продвигаемся вперед. Там уже подтвержден населенный пункт Александровка. Освобожден. Это говорит о том, что мы заходим с разных сторон на Херсон. Он может оказаться в плотном кольце Вооруженных сил Украины, — говорит он.
К слову, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине рано праздновать победу, так как нужно защитить освобожденные территории от возможного российского контрнаступления.
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Источник: Олег Жданов