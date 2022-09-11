Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Херсон может оказаться в плотном кольце ВСУ — Жданов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Херсон может оказаться в плотном кольце ВСУ — Жданов
Фото: Depositphotos

Херсонское направление не отстает от Харьковского, и там ВСУ продолжают проводить методическое уничтожение группировки российских военных при помощи дистанционных средств огневого воздействия.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Но мы все равно там продвигаемся вперед. Там уже подтвержден населенный пункт Александровка. Освобожден. Это говорит о том, что мы заходим с разных сторон на Херсон. Он может оказаться в плотном кольце Вооруженных сил Украины, — говорит он.

К слову, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине рано праздновать победу, так как нужно защитить освобожденные территории от возможного российского контрнаступления.

Сейчас смотрят

Источник: Олег Жданов

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка