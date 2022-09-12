Сентябрь, 11 в 22:03

В ближайшее время ВСУ могут начать масштабную деоккупацию Луганской области.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава ОВА Сергей Гайдай.

— Никто просто так полностью не убегает, оставляя абсолютно пустыми наши украинские города и села. Все равно остается контингент российской армии, который пытается сдерживать продвижение Вооруженных сил Украины. Поэтому еще идут ожесточенные бои. Но, надеемся, что в ближайшее время все же начнется уже полномасштабная деоккупация Луганщины, — сказал он.

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Гайдай отметил, что коллаборанты и военные РФ колоннами убегают с территории Украины, создавая очереди.

– В Счастье несколько километров очередь на выезд. И в Станице Луганской – так же. Некоторое время была даже 12 километров – огромная очередь на выезд в сторону Луганска и Российской Федерации, – добавил Гайдай.

Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ освободили Сватово в Луганской области.

Оккупанты покинули населенный пункт на 4 грузовых автомобилях Камаз, 20 бронированных машинах Тигр, а также угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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