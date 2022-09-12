Вересень, 11 в 22:03

Найближчим часом ЗСУ можуть розпочати масштабну деокупацію Луганської області.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив очільник ОВА Сергій Гайдай.

– Ніхто просто так повністю не тікає, залишаючи абсолютно порожніми наші українські міста та села. Все одно залишається контингент російської армії, який намагається стримувати просування Збройних сил України. Тому ще йдуть запеклі бої. Але, сподіваємось, що найближчим часом все ж таки почнеться вже повномасштабна деокупація Луганщини, – сказав він.

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Гайдай наголосив на тому, що колаборанти та військові РФ колонами тікають з території України, створюючи черги.

– В Щасті кілька кілометрів черга на виїзд. І в Станиці Луганській – так само. Певний час була навіть 12 кілометрів – величезна черга на виїзд в бік Луганська і Російської Федерації, – додав Гайдай.

Раніше у Генштабі повідомили, що ЗСУ звільнили Сватове на Луганщині. Окупанти залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях Камаз, 20 броньованих машинах Тигр, а також викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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