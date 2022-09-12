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Факты / Україна

Дети не узнали улицу: в Бахмуте семья из-за обстрелов четыре месяца не выходила во двор

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дети не узнали улицу: в Бахмуте семья из-за обстрелов четыре месяца не выходила во двор
Фото: МВД

В Бахмуте Донецкой области полицейские эвакуировали детей, которые четыре месяца не видели улицы.

– Сотрудники полиции вывезли из-под огня многодетную семью. Из-за постоянных обстрелов мама с двумя подростками и младенцем не могла выйти из подвала, — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что дети не играли во дворе с начала полномасштабной войны в Украине и не узнали свою улицу, изуродованную снарядами.

От сильных обстрелов дом начал рушиться, и жители ежесекундно рисковали оказаться под завалами.

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После эвакуации семья находится в безопасности.

К слову, австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что россияне ожесточенно штурмуют Бахмут и северо-западнее Песков.

Источник: МВД
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