Дети не узнали улицу: в Бахмуте семья из-за обстрелов четыре месяца не выходила во двор
Фото: МВД
В Бахмуте Донецкой области полицейские эвакуировали детей, которые четыре месяца не видели улицы.
– Сотрудники полиции вывезли из-под огня многодетную семью. Из-за постоянных обстрелов мама с двумя подростками и младенцем не могла выйти из подвала, — говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что дети не играли во дворе с начала полномасштабной войны в Украине и не узнали свою улицу, изуродованную снарядами.
От сильных обстрелов дом начал рушиться, и жители ежесекундно рисковали оказаться под завалами.
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После эвакуации семья находится в безопасности.
К слову, австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что россияне ожесточенно штурмуют Бахмут и северо-западнее Песков.