Діти не впізнали вулицю: у Бахмуті родина через обстріли чотири місяці не виходила на двір
Фото: МВС
У Бахмуті Донецької області поліцейські евакуювали дітей, які чотири місяці не бачили вулиці.
– Співробітники поліції вивезли з-під вогню багатодітну родину. Через постійні обстріли мама з двома підлітками та немовлям не могла вийти з підвалу, – йдеться у повідомленні МВС.
Зазначається, що діти не гралися надворі з початку повномасштабної війни в Україні і не впізнали свою вулицю, понівечену снарядами.
Від сильних обстрілів будинок почав руйнуватись, і мешканці щомиті ризикували опинитися під завалами.
Зараз дивляться
Після евакуації родина перебуває у безпеці.
До речі, австрійський військовий аналітик Том Купер повідомив, що росіяни запекло штурмують Бахмут і на північний захід від Пісків.