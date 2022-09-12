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Факти / Україна

Діти не впізнали вулицю: у Бахмуті родина через обстріли чотири місяці не виходила на двір

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Діти не впізнали вулицю: у Бахмуті родина через обстріли чотири місяці не виходила на двір
Фото: МВС

У Бахмуті Донецької області поліцейські евакуювали дітей, які чотири місяці не бачили вулиці.

– Співробітники поліції вивезли з-під вогню багатодітну родину. Через постійні обстріли мама з двома підлітками та немовлям не могла вийти з підвалу, – йдеться у повідомленні МВС.

Зазначається, що діти не гралися надворі з початку повномасштабної війни в Україні і не впізнали свою вулицю, понівечену снарядами.

Від сильних обстрілів будинок почав руйнуватись, і мешканці щомиті ризикували опинитися під завалами.

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Після евакуації родина перебуває у безпеці.

До речі, австрійський військовий аналітик Том Купер повідомив, що росіяни запекло штурмують Бахмут і на північний захід від Пісків.

Джерело: МВС
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