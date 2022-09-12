Вересень, 12 в 15:10

У мережі з’явилася інформація про смерть Володимира Сальдо – херсонського гауляйтера. Спочатку її оприлюднювали російські ЗМІ.

Однак пізніше публікації почали видаляти. Водночас про смерть Сальдо 24 каналу повідомили джерела в розвідці.

Його начебто отруїли окупанти. Тим часом ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що інформацію про смерть Сальдо видаляють, бо інші колаборанти боятимуться.

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До слова, на початку серпня російські ЗМІ повідомляли, що головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо впав у кому.

Тоді була інформація, що стан херсонського гауляйтера оцінюється як “середньої тяжкості”. Його хотіли перевезти спецбортом із тимчасово окупованого Криму до однієї з лікарень у столиці сусідньої Росії – Москві.

Нагадаємо, Володимир Сальдо раніше був депутатом Херсонської міської ради. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії і тимчасової окупації Херсона почав співпрацювати з російськими військами.

Пізніше колаборанта Сальдо росіяни призначили так званим головою Херсонської обласної адміністрації.