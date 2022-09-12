Херсонський гауляйтер Сальдо помер – ЗМІ
У мережі з’явилася інформація про смерть Володимира Сальдо – херсонського гауляйтера. Спочатку її оприлюднювали російські ЗМІ.
Однак пізніше публікації почали видаляти. Водночас про смерть Сальдо 24 каналу повідомили джерела в розвідці.
Його начебто отруїли окупанти. Тим часом ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що інформацію про смерть Сальдо видаляють, бо інші колаборанти боятимуться.
До слова, на початку серпня російські ЗМІ повідомляли, що головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо впав у кому.
Тоді була інформація, що стан херсонського гауляйтера оцінюється як “середньої тяжкості”. Його хотіли перевезти спецбортом із тимчасово окупованого Криму до однієї з лікарень у столиці сусідньої Росії – Москві.
Нагадаємо, Володимир Сальдо раніше був депутатом Херсонської міської ради. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії і тимчасової окупації Херсона почав співпрацювати з російськими військами.
Пізніше колаборанта Сальдо росіяни призначили так званим головою Херсонської обласної адміністрації.