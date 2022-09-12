Наводил ракетные обстрелы Запорожья: 15 лет за решеткой проведет агент разведки РФ

Сентябрь, 12 в 15:04

В Запорожье в ходе многоэтапной спецоперации правоохранители задержали мужчину. Он выполнял задачи своей невестки, жительницы оккупированного Мелитополя, завербованной российской спецслужбой после начала широкомасштабной войны.

Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением подразделений Сил обороны Украины и снимать стратегические и военные объекты.

Полученные данные отправлял куратору через закрытые каналы связи. В дальнейшем оккупанты использовали их для планирования и подготовки серии ракетно-артиллерийских обстрелов по городу.

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