Наводив ракетні обстріли Запоріжжя: 15 років за ґратами проведе агент розвідки РФ

Вересень, 12 в 15:04

У Запоріжжі у ході багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали чоловіка. Він виконував завдання своєї невістки, мешканки окупованого Мелітополя, яка була завербована російською спецслужбою після початку широкомасштабної війни.

Чоловік мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України і знімати стратегічні та воєнні об’єкти.

Отримані дані відправляв “куратору” через закриті канали зв’язку. У подальшому окупанти використовували їх для планування та підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.

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