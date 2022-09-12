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Факти / Україна

Наводив ракетні обстріли Запоріжжя: 15 років за ґратами проведе агент розвідки РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Наводив ракетні обстріли Запоріжжя: 15 років за ґратами проведе агент розвідки РФ
Фото: Depositphotos

У Запоріжжі у ході багатоетапної спецоперації правоохоронці затримали чоловіка. Він виконував завдання своєї невістки, мешканки окупованого Мелітополя, яка була завербована російською спецслужбою після початку широкомасштабної війни.

Чоловік мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням підрозділів Сил оборони України і знімати стратегічні та воєнні об’єкти.

Отримані дані відправляв “куратору” через закриті канали зв’язку. У подальшому окупанти використовували їх для планування та підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.

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Зрадника засудив Жовтневий районний суд м. Запоріжжя. Члену агентурної мережі ГУ генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) доведеться провести за ґратами до 15 років.

На підставі зібраних СБУ доказів зловмисника визнано винним у державній зраді.

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Пощастило вижити: військовий РФ радіє полону та розповідає про деморалізацію військ

Джерело: СБУ
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