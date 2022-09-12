Сентябрь, 12 в 6:52

Россия внезапно активизировала присутствие в Черном море четырех больших десантных кораблей.

Кроме того, в ракетобезопасных для РФ районах моря – у южного побережья Крыма – находятся 14 боевых кораблей российского флота.

В частности, среди них есть четыре надводных ракетоносителя. Снаряжены они уже 26 Калибрами.

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Из-за шторма вражеский десант, несмотря на его количество, не сможет качественно реализовать свои задачи, считают в Оперативном командовании Юг.

Однако украинские военные напоминают, что во время шторма растет минная опасность.

– Черное море при присутствии в нем врага несет не только угрозу ракетных ударов. Опасность подрыва в прибрежных водах и некоторых участках побережья остается актуальной, – предупреждают в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ