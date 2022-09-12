Раптова активізація: РФ тримає в Чорному морі 4 великі десантні кораблі
Росія зненацька активізувала присутність у Чорному морі чотирьох великих десантних кораблів.
Крім того, у ракетобезпечних для РФ районах моря – поблизу південного узбережжя Криму – перебувають 14 бойових кораблів російського флоту.
Зокрема, серед них є чотири надводні ракетоносії. Споряджені вони вже 26 Калібрами.
Натомість через шторм ворожий десант, попри його кількість, не зможе якісно реалізувати свої завдання, вважають в Оперативному командуванні Південь.
Проте українські військові нагадують, що під час шторму зростає мінна небезпека.
– Чорне море за присутності в ньому ворога несе не тільки загрозу ракетних ударів. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною, – попереджають в ОК Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.
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Джерело: ОК Південь
Фото: Міноборони РФ