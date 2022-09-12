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Факти / Україна

Раптова активізація: РФ тримає в Чорному морі 4 великі десантні кораблі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Раптова активізація: РФ тримає в Чорному морі 4 великі десантні кораблі

Росія зненацька активізувала присутність у Чорному морі чотирьох великих десантних кораблів.

Крім того, у ракетобезпечних для РФ районах моря – поблизу південного узбережжя Криму – перебувають 14 бойових кораблів російського флоту.

Зокрема, серед них є чотири надводні ракетоносії. Споряджені вони вже 26 Калібрами.

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Натомість через шторм ворожий десант, попри його кількість, не зможе якісно реалізувати свої завдання, вважають в Оперативному командуванні Південь.

Проте українські військові нагадують, що під час шторму зростає мінна небезпека.

– Чорне море за присутності в ньому ворога несе не тільки загрозу ракетних ударів. Небезпека підриву в прибережних водах та на деяких ділянках узбережжя залишається актуальною, – попереджають в ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ

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