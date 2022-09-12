Вересень, 12 в 18:50

На Півдні України Збройні сили звільнили 13 населених пунктів. Загальна площа вивільнених територій – понад 500 кв. км.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

– Сили оборони Півдня в зоні відповідальності діють досить успішно і переконливо. Станом на сьогодні, з початку активних дій нам вдалось посунути лінію фронту від 4 до 12 км. Загальна площа вивільнених територій – понад 500 кв. км, – зазначили в ОК Південь.

За їхніми даними, звільнено 13 населених пунктів, серед яких Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка.

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Протягом двох тижнів на Південному напрямку втрати особового складу російської армії становили 1 800 військових. Уражено понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів, знищено 122 танки та понад 500 одиниць автобронетехніки, 134 артилерійські системи, близько 20 РСЗВ, два літаки, два гелікоптери, 13 БПЛА, 70 складів боєприпасів. По мостах та переправах нанесено до 140 вогневих уражень.

В командуванні наголосили, що ворог деморалізований і вишукує способи залишення окупованих територій. Однак сил та потужностей в окупантів все ще багато.

– Бої тривають, і підступність ворога, який гатить по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури, по житлових кварталах, недооцінювати не можна, – додали вони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь