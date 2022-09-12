Сентябрь, 12 в 1:12

Под обстрелом Новобаварский район Харькова.

– Попадание в жилой дом. О пострадавших и разрушениях пока информации нет, – написал на своей официальной странице в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Напомним, что вечером 11 сентября российская армия ударила ракетами по Харьковской ТЭЦ-5. Кроме того, сегодня Россия ударила по Дергачам Харьковской области из ЗРК С-300.

Днем ​​10 сентября оккупанты обстреляли Холодногорский и Шевченковский районы Харькова.

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