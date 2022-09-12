Внаслідок обстрілу Харкова є потрапляння у житловий будинок – Терехов
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Під обстрілом Новобаварський район Харкова.
– Потрапляння до житлового будинку. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає, – написав на своїй офіційній сторінці в Telegram мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, що ввечері 11 вересня російська армія вдарила ракетами по Харківській ТЕЦ-5. Сьогодні Росія вдарила по Дергачах із ЗРК С-300.
10 вересня окупанти обстріляли Холодногірський та Шевченківський райони Харкова.
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