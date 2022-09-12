Вересень, 12 в 1:12

Під обстрілом Новобаварський район Харкова.

– Потрапляння до житлового будинку. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає, – написав на своїй офіційній сторінці в Telegram мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, що ввечері 11 вересня російська армія вдарила ракетами по Харківській ТЕЦ-5. Сьогодні Росія вдарила по Дергачах із ЗРК С-300.

10 вересня окупанти обстріляли Холодногірський та Шевченківський райони Харкова.

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