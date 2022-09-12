ЗСУ за добу звільнили понад 20 населених пунктів – Генштаб

Вересень, 12 в 8:20

Сили оборони протягом 200-ї доби повномасштабної війни витіснили ворога із понад 20 населених пунктів.

Про це 12 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині українські військові беруть звільнені населені пункти під повний контроль.

Зараз дивляться

Крім того, там тривають стабілізаційні заходи.

Також Збройні сили України 11 вересня відбили атаки армії РФ неподалік Майорська та Красногорівки.

Бої біля Миколаївки Другої та Зайцевого тривають.

Авіація Сил оборони вісьмома ударами уразила:

взводний опорний пункт РФ,

шість районів зосередження живої сили й військової техніки росіян,

один зенітний ракетний комплекс.

Протягом 11 вересня Збройні сили України знищили:

один безпілотник типу Орлан-10,

одну керовану ракету Х-59,

чотири керовані ракети морського базування типу Калібр,

п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.