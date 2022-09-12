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Факты / Україна

ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Каховке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ, знищена техніка Росії

Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары для уничтожения вражеского вооружения и техники, станций радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов россиян на Юге.

Для этого украинская авиация нанесла три удара, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач.

12 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили факт уничтожения склада боеприпасов в Каховке.

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Кроме того, в течение боевого дня армия РФ в южных областях Украины потеряла:

  • 40 военных,
  • четыре танка,
  • четыре единицы бронированной техники,
  • три самоходных гаубицы Мста-С.

Россияне в ответ, не имея успехов на суше, нанесли 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.

В настоящее время войска России ведут воздушную разведку, бьют по позициям украинских подразделений и пытаются восстановить утраченное положение.

Маневрируя войсками, добавляют в ОК Юг, враг имитирует прибытие резервов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: ГУР

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