ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Каховке
Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары для уничтожения вражеского вооружения и техники, станций радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов россиян на Юге.
Для этого украинская авиация нанесла три удара, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач.
12 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили факт уничтожения склада боеприпасов в Каховке.
Кроме того, в течение боевого дня армия РФ в южных областях Украины потеряла:
- 40 военных,
- четыре танка,
- четыре единицы бронированной техники,
- три самоходных гаубицы Мста-С.
Россияне в ответ, не имея успехов на суше, нанесли 19 авиационных ударов вдоль линии столкновения.
В настоящее время войска России ведут воздушную разведку, бьют по позициям украинских подразделений и пытаются восстановить утраченное положение.
Маневрируя войсками, добавляют в ОК Юг, враг имитирует прибытие резервов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: ГУР