ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Каховці

Вересень, 12 в 6:23

Українські військові впродовж минулої доби завдали ударів для знищення ворожого озброєння та техніки, станцій радіоелектронної боротьби та двох складів боєприпасів росіян на Півдні.

Для цього українська авіація завдали трьох ударів, ракетно-артилерійські підрозділи виконали 270 вогневих завдань.

12 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили факт знищення складу боєприпасів у Каховці.

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Крім того, протягом бойового дня армія РФ у південних областях України втратила:

40 військових,

чотири танки,

чотири одиниці броньованої техніки,

три самохідні гаубиці Мста-С.

Росіяни у відповідь, не маючи успіхів на суходолі, здійснили 19 авіаційних ударів уздовж лінії зіткнення.

Нині війська Росії ведуть повітряну розвідку, гатять по позиціях українських підрозділів та намагаються відновити втрачене положення.

Маневруючи військами, додають в ОК Південь, ворог імітує прибуття резервів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: ГУР