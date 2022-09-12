Сентябрь, 12 в 20:57

Молниеносное и удачное контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области является одним из самых больших успехов военной стратегии с 1945 года.

Об этом в статье для американского издания The Atlantic написал профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса Филлипс Пэйсон О’Брайен.

Он отметил, что ошеломительно быстрое продвижение украинских войск, которое началось примерно 1 сентября и потом ускорилось, стало самым драматичным, а для Украины и ее союзников – наиболее вдохновляющим эпизодом полномасштабной войны с 24 февраля, дня вторжения войск РФ.

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Профессор О’Брайен обратил внимание на то, что всего за несколько дней украинцы освободили примерно столько же территории, сколько Россия захватила за несколько месяцев. При этом посыпалась оборона войск РФ вокруг Изюма, Купянска и других важных с точки зрения логистики населенных пунктов.

– Со стороны кажется, что Украина изменила весь характер войны… Общее планирование украинской власти и Вооруженных сил сработало настолько хорошо на многих уровнях, что привело к одному из самых больших военно-стратегических успехов с 1945 года, — подчеркнул профессор.

Он уточнил, что ошеломляющий успех украинского контрнаступления не был внезапным. Он стал следствием терпеливого наращивания военной мощи, отличного оперативного обеспечения и, что, возможно, самое важное, отвлечения некоторых из наиболее боеспособных частей армии РФ из Харьковской области на юг Украины.

Так, в последнее время украинская сторона постоянно анонсировала контрнаступление в Херсонской области, но, как оказалось, параллельно готовила также наступление в Харьковской.

Учитывая заявления официального Киева, еще неделю тому назад важнейшей для Украины битвой казалась деоккупация Херсона. О’Брайен напоминает, что в течение нескольких месяцев о важности освобождения этого областного центра заявляли президент Владимир Зеленский, советники Офиса президента и другие.

Параллельно осуществлялась подготовка подразделений ВСУ. Украинские военные, в частности, систематически уничтожали мосты, склады с боеприпасами и другие вражеские цели в Херсонской области с помощью американских реактивных артиллерийских систем HIMARS.

– Эти логистические атаки позволяли предположить, что украинцы сосредоточатся на этом районе до конца лета. В ответ президент РФ Владимир Путин, похоже, согласившийся, что город является наивысшим приоритетом, сделал именно то, на что надеялись украинцы: он перебросил войска в этот район, — отметил Филлипс О’Брайен.

Профессор уточнил, что с востока на юг Украины были переброшены некоторые хорошо вооруженные военные подразделения РФ.

В конце августа украинские военные ужесточили наступательные действия в Херсонской области. О’Брайен пишет, что ВСУ добились там некоторых успехов, но в целом это выглядело как “несколько ускоренная версия войны на истощение, которая ведется с апреля”. Теперь же действия украинских защитников в Херсонской области воспринимаются как тактический ход, чтобы отвлечь туда силы врага.

Профессор рассказал, что украинское командование стремилось освободить город Купянск в Харьковской области – стратегический автомобильно-железнодорожный узел, через который осуществлялось обеспечение изюмской группировки войск РФ. А город Изюм стал базой оккупантов для военных операций на Донбассе.

О’Брайен отмечает, что армия РФ пытается удержать захваченные украинские территории даже несмотря на то, что возможности путинских войск сокращаются. Кремль боится объявлять всеобщую мобилизацию, чтобы не спровоцировать массовое недовольство среди населения РФ. Поэтому в армию набирают наемников и заключенных.

Между тем Украина накопила армию, превосходящую российские силы на момент полномасштабного вторжения.

– Поэтому, когда Путин попался на удочку украинцев в Херсоне, российская армия перебросила силы из района, который Украина хотела атаковать, в район, где Украина вела войну на истощение. Украинцы написали сценарий, а россияне сыграли отведенную им роль, – уточнил профессор.

О’Брайен добавил, что, в отличие от Херсонской области, где оккупанты сосредоточили свои силы и построили многоуровневую оборону, Харьковская область была слабо защищена войсками РФ. Так что ВСУ смогли прорвать позиции россиян, которые, скорее всего, удерживались плохо мотивированными и обученными силами.

Для максимального успеха украинское командование создало значительную и более подвижную ударную группу. Ряд специализированных боевых бригад получили более легкие и быстрые колесные бронеавтомобили, что дало им решающее преимущество в мобильности над врагом.

При этом не было никакой утечки информации о подготовке контрнаступления в Харьковской области.

– Хотя война далека от завершения, и Россия может найти новые способы наказать Украину, российские войска, терпя поражение, не только отброшены назад. Покинув свои позиции в Изюме, они бросили также большие запасы снаряжения и боеприпасов, которые украинцы теперь могут использовать против них. Даже если россияне стабилизируют линию фронта в ближайшие дни, они окажутся в гораздо худшем положении, чем 1 сентября. Опираясь на месяцы усилий по подготовке украинских войск и уничтожению российских, Украина предприняла стратегический искусный ход, который военные будут изучать еще десятилетиями, — подытожил профессор.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины деоккупировали уже около 6 тыс. кв. км территорий, ранее захваченных армией РФ.

Источник: The Atlantic