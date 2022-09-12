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Факты / Україна / Общество

Украинские защитники освободили уже почти 6 тыс. кв. км территорий – Маляр

Юля Захарченко, редактор ленты
Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины деоккупировали уже около 6 тыс. кв. км территорий, ранее временно находившихся под контролем российской армии.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, опубликовав соответствующий пост в Facebook.

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Недавно появилась неподтвержденная информация, что украинские бойцы уже вошли в Святогорск Донецкой области.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты от российских оккупантов, демонстрируя миру невероятную силу духа. Пока захватчики бегут из Украины, в сети распространяют мемы о действиях Минобороны РФ и контрнаступлении ВСУ по разным направлениям.

В частности, компания Киевстар считает, что скорость ВСУ значительно лучше мобильной связи 4G. А украинцы массово смеются над российским руководством, которое “не паникует” при любых условиях.

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