Украинские защитники освободили уже почти 6 тыс. кв. км территорий – Маляр
Вооруженные силы Украины деоккупировали уже около 6 тыс. кв. км территорий, ранее временно находившихся под контролем российской армии.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, опубликовав соответствующий пост в Facebook.
Недавно появилась неподтвержденная информация, что украинские бойцы уже вошли в Святогорск Донецкой области.
ВСУ продолжают освобождать населенные пункты от российских оккупантов, демонстрируя миру невероятную силу духа. Пока захватчики бегут из Украины, в сети распространяют мемы о действиях Минобороны РФ и контрнаступлении ВСУ по разным направлениям.
В частности, компания Киевстар считает, что скорость ВСУ значительно лучше мобильной связи 4G. А украинцы массово смеются над российским руководством, которое “не паникует” при любых условиях.