Вересень, 13 в 13:24

На тлі успішного контрнаступу Збройних сил України російські окупанти почали терміново евакуювати свої родини з півдня нашої держави та тимчасово захопленого Криму.

Як поінформували в Головному управлінні розвідки Міноборони України, рашисти вивозять родини до РФ.

– Успішні дії захисників України змушують так звану “владу” тимчасово окупованого Криму та півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ, – зазначається в повідомленні.

За даними розвідки, загарбники – представники окупаційної “адміністрації”, ФСБшники та командири військових частин – запевняють населення Криму в безпечності перебування на півострові. А самі таємно від підлеглих намагаються продати житло в Криму та терміново евакуювати своїх родичів із півострова.

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При цьому окупанти запровадили для інших заборону на укладання угод з купівлі-продажу житла в Криму, обмежили пересування через Кримський міст.

Крім того, вони намагаються приховати інформацію про потужний контрнаступ українських військових.

Як відомо, блискавичний та успішний контрнаступ Збройних сил України на Харківщині відбувався з початку минулого тижня. Українські військові завдали там оперативної поразки РФ, відвоювавши практично весь регіон.

На півдні України ЗСУ звільнили 13 населених пунктів, а загальна площа деокупованих територій перевищила 500 кв. км.

Станом на 12 вересня в Міноборони України повідомили про деокупацію майже 6 тис. кв. км територій, які раніше захопила армія РФ.

Джерело: ГУР Міноборони України