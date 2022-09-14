Не лише Су-24: ЗСУ збили на Херсонщині ворожий гелікоптер Мі-8

Вересень, 14 в 6:45

Українські зенітно-ракетні підрозділи напередодні знищили, крім російського бомбардувальника Су-24М, ще й гелікоптер Мі-8.

Знищення Мі-8 підтвердили в Оперативному командуванні Південь 14 вересня.

Ворожі цілі ліквідовано в районі Давидового Броду Херсонської області.

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Нагадаємо, що бомбардувальник Су-24М представники 160 зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування Південь приземлили удень 13 вересня.

Тоді українським військовим вдалося всього за дві години – із 14:00 до 16:00 – збити два літаки РФ та один безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Ще один штурмовик Су-25 впав у Донецькій області після влучних ударів зенітників Шепетівського 11 зенітного ракетного полку Повітряного командування Захід.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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