ВСУ не дали оккупантам починить Каховский мост и переправу в Дарьевке
Украинские защитники своими ударами в который раз разрушили все попытки российских оккупантов починить Каховский мост на Херсонщине.
14 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили, что мост является непроездным.
Невозможным является и дальнейшее использование понтонной переправы в Дарьевке.
Переправа также была поражена Вооруженными силами Украины.
Поразили ВСУ 13 сентября и три района сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, а также три пункта управления в Урожайном и Херсоне.
Нет у российских захватчиков теперь еще и четырех складов с боеприпасами в разных населенных пунктах Херсонского района.
Всего за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения, выполнив более 430 огневых задач, уничтожили в южных областях Украины:
- 121 российского военного,
- пять танков,
- девять других бронированных машин,
- три гаубицы Мста-Б,
- две самоходные артиллерийские установки Гвоздика,
- два зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1,
- командно-штабную машину,
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Напомним, что накануне зенитно-ракетные подразделения сбили в районе Давыдова Брода вражеские бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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