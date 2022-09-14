Сентябрь, 14 в 12:59

Украинские защитники своими ударами в который раз разрушили все попытки российских оккупантов починить Каховский мост на Херсонщине.

14 сентября в Оперативном командовании Юг подтвердили, что мост является непроездным.

Невозможным является и дальнейшее использование понтонной переправы в Дарьевке.

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Переправа также была поражена Вооруженными силами Украины.

Поразили ВСУ 13 сентября и три района сосредоточения вражеских сил и средств в Миловом и Дудчанах, а также три пункта управления в Урожайном и Херсоне.

Нет у российских захватчиков теперь еще и четырех складов с боеприпасами в разных населенных пунктах Херсонского района.

Всего за прошедшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения, выполнив более 430 огневых задач, уничтожили в южных областях Украины:

121 российского военного,

пять танков,

девять других бронированных машин,

три гаубицы Мста-Б,

две самоходные артиллерийские установки Гвоздика,

два зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1,

командно-штабную машину,

станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что накануне зенитно-ракетные подразделения сбили в районе Давыдова Брода вражеские бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 203-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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