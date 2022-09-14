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Факти / Україна

ЗСУ не дали окупантам полагодити Каховський міст і переправу в Дар’ївці

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники своїми ударами вкотре зруйнували всі спроби російських окупантів полагодити Каховський міст на Херсонщині.

14 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили, що міст є непроїзним.

Неможливим є й подальше використання понтонної переправи в Дар’ївці.

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Переправа напередодні також була уражена Збройними силами України.

Уразили ЗСУ 13 вересня й три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому та Дудчанах, а також три пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Немає в російських загарбників тепер ще й чотирьох складів із боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району.

Загалом упродовж минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи, виконавши понад 430 вогневих завдань, знищили в південних областях України:

  • 121 російського військового,
  • п’ять танків,
  • дев’ять інших броньованих машин,
  • три гаубиці Мста-Б,
  • дві самохідні артилерійські установки Гвоздика,
  • два зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,
  • командно-штабну машину,
  • станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що напередодні зенітно-ракетні підрозділи збили в районі Давидового Броду ворожі бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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