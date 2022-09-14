ЗСУ не дали окупантам полагодити Каховський міст і переправу в Дар’ївці
Українські захисники своїми ударами вкотре зруйнували всі спроби російських окупантів полагодити Каховський міст на Херсонщині.
14 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили, що міст є непроїзним.
Неможливим є й подальше використання понтонної переправи в Дар’ївці.
Переправа напередодні також була уражена Збройними силами України.
Уразили ЗСУ 13 вересня й три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому та Дудчанах, а також три пункти управління в Урожайному та Херсоні.
Немає в російських загарбників тепер ще й чотирьох складів із боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району.
Загалом упродовж минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи, виконавши понад 430 вогневих завдань, знищили в південних областях України:
- 121 російського військового,
- п’ять танків,
- дев’ять інших броньованих машин,
- три гаубиці Мста-Б,
- дві самохідні артилерійські установки Гвоздика,
- два зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,
- командно-штабну машину,
- станцію радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, що напередодні зенітно-ракетні підрозділи збили в районі Давидового Броду ворожі бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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