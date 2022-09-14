ЗСУ не дали окупантам полагодити Каховський міст і переправу в Дар’ївці

Вересень, 14 в 12:59

Українські захисники своїми ударами вкотре зруйнували всі спроби російських окупантів полагодити Каховський міст на Херсонщині.

14 вересня в Оперативному командуванні Південь підтвердили, що міст є непроїзним.

Неможливим є й подальше використання понтонної переправи в Дар’ївці.

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Переправа напередодні також була уражена Збройними силами України.

Уразили ЗСУ 13 вересня й три райони зосередження ворожих сил та засобів у Міловому та Дудчанах, а також три пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Немає в російських загарбників тепер ще й чотирьох складів із боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району.

Загалом упродовж минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи, виконавши понад 430 вогневих завдань, знищили в південних областях України:

121 російського військового,

п’ять танків,

дев’ять інших броньованих машин,

три гаубиці Мста-Б,

дві самохідні артилерійські установки Гвоздика,

два зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцир-С1,

командно-штабну машину,

станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що напередодні зенітно-ракетні підрозділи збили в районі Давидового Броду ворожі бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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