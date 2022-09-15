Вересень, 15 в 8:36

З’явилося перше відео з місця ДТП із президентом Володимиром Зеленським.

– Президентський кортеж потрапив у ДТП. Уночі легковик врізався в автівку, у якій їхав Володимир Зеленський, та інші машини супроводу, – повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

Нагадаємо, що у Києві в ніч на 15 вересня Зеленський потрапив у ДТП, але уник серйозних ушкоджень. Сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу.

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Відомо, протягом 14 вересня президент України побував із візитом на деокупованій території Харківської області. Там, зокрема, Зеленський підняв прапор України у звільненому Ізюмі.