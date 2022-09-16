Сентябрь, 16 в 20:14

Российские солдаты в Харьковской области жалуются на окружение, потери, отсутствие военной техники и боеприпасов.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват телефонного разговора оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Во время этого разговора военнослужащий РФ, находящийся на Харьковском направлении, рассказывает жене о мощных обстрелах украинских войск. Во время одного из них оккупанты “едва живы остались”, пока добирались до окопа.

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– Наши снова поехали все, попали в засаду. Короче, восемь наших разведчиков у*бали, подорвали два БТР наши. Оставили нас вообще без БТРов, – заявил путинский солдат.

Он добавил, что украинские военные приблизились к позициям рашистов. Поэтому командование заставило оккупантов носить белые повязки, чтобы отличать их от воинов ВСУ.

Оккупант признался, что их подразделение находится в окружении, а командование сказало им стоять там “не на жизнь, а на смерть”. Он также рассказал, что подразделения РФ не бьют в ответ по позициям ВСУ из-за нехватки боеприпасов.

– Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти, – отметил оккупант.

Кроме того, он сообщил о массовом бегстве военнослужащих РФ и сдаче в плен.

– Армия, в которой бегут, сдаются. 140 человек наших сегодня сдались. А половина, другие сбежали… Знаешь, что самое “стремное”? Нас взяли в кольцо, мы не можем отсюда ни выйти, ни уехать, – подчеркнул он.

В ответ на реплику жены, что российское командование уже перебрасывает подкрепление, колонны техники, оккупант сообщил, что ВСУ их сразу разобьют. Поскольку у подразделений армии РФ на Харьковском направлении нет ни самолетов, ни вертолетов для поддержки с воздуха.

– Танков у нас было штук восемь, а осталось, по-моему, два, – добавил он.

В ответ на это супруга оккупанта возмутилась, что российская армия – это “одни понты по телевизору”.

Как известно, Вооруженные силы Украины деоккупировали по меньшей мере 8,5 тыс. кв. км во время контрнаступления в Харьковской области. Освобожден 421 населенный пункт.

Источник: ГУР Минобороны Украины