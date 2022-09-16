Вересень, 16 в 20:14

Російські солдати на Харківщині скаржаться на оточення, втрати, відсутність військової техніки та боєприпасів.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення телефонної розмови окупантів, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї розмови військовослужбовець РФ, який перебуває на Харківському напрямку, розповідає дружині про потужні обстріли українських військ. Під час одного з них окупанти “ледь живі залишилися”, поки добиралися до окопу.

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– Наші знову поїхали всі, потрапили в засаду. Коротше, вісім наших розвідників у*бали, підірвали два БТР наші. Залишили нас взагалі без БТРів, – заявив путінський солдат.

Він додав, що українські військові наблизилися до позицій рашистів. Тож командування змусило окупантів носити білі пов’язки, щоб відрізняти їх від воїнів ЗСУ.

Окупант зізнався, що їхній підрозділ в оточенні, а командування сказало їм стояти там “не на життя, а на смерть”. Він також розповів, що підрозділи РФ не б’ють у відповідь по позиціях ЗСУ через нестачу боєприпасів.

– Вони нам дорогу відрізали, боєприпаси не можуть підвезти, – зазначив окупант.

Крім того, він повідомив про масову втечу військовослужбовців РФ та здавання в полон.

– Армія, в якій біжать, здаються. 140 людей наших сьогодні здалося. А половина, інші втекли… Знаєш, що найбільш “стрьомне”? Нас взяли в кільце, ми не можемо звідси ні вийти, ні виїхати, – наголосив він.

У відповідь на репліку дружини, що російське командування вже перекидає підкріплення, колони техніки, окупант повідомив, що ЗСУ їх одразу розіб’ють. Оскільки у підрозділів армії РФ на Харківському напрямку немає ні літаків, ні вертольотів для підтримки з повітря.

– Танків у нас було штук вісім, а залишилося, по-моєму, два, – додав він.

У відповідь на це дружина окупанта обурилася, що російська армія – це “одні понти по телевізору”.

Як відомо, Збройні сили України деокупували щонайменше 8,5 тис. кв. км під час контрнаступу в Харківській області. Звільнено 421 населений пункт.

Джерело: ГУР Міноборони України