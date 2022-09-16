Вокруг Украины сосредоточено около 430 самолетов и 340 вертолетов РФ — ВС ВСУ
Российская Федерация сконцентрировала вокруг украинской границы около 800 единиц авиации, в частности самолеты и вертолеты.
Как заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга, речь идет о скоплении вражеских сил на территории России, в оккупированном Крыму и Беларуси.
— Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма, — сказал он.
Представитель ВС ВСУ добавил, что сейчас вблизи украинских границ находится около 430 самолетов и 340 вертолетов России.
Противник использует истребители для патрулирования неба над Россией, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.
Используя самолеты дальнего и стратегического назначения, враг обстреливает украинские территории крылатыми ракетами различных типов.
Кроме того, Российская Федерация сосредоточила в небе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.
По словам Юрия Игната, за сутки вражеские воздушные силы осуществляют 200 вылетов. После 24 февраля таких вылетов зафиксировано уже более 38 тыс., сообщил он.
Представитель Воздушных сил добавил, что украинские зенитно-ракетные войска с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия использовала для ударов по территории Украины уже более 3,8 тыс. ракет.