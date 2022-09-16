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Факты / Україна

Вокруг Украины сосредоточено около 430 самолетов и 340 вертолетов РФ — ВС ВСУ

Илья Нежигай, редактор ленты
Вокруг Украины сосредоточено около 430 самолетов и 340 вертолетов РФ — ВС ВСУ
Фото: Depositphotos

Российская Федерация сконцентрировала вокруг украинской границы около 800 единиц авиации, в частности самолеты и вертолеты.

Как заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга, речь идет о скоплении вражеских сил на территории России, в оккупированном Крыму и Беларуси.

— Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма, — сказал он.

Представитель ВС ВСУ добавил, что сейчас вблизи украинских границ находится около 430 самолетов и 340 вертолетов России.

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Противник использует истребители для патрулирования неба над Россией, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей.

Используя самолеты дальнего и стратегического назначения, враг обстреливает украинские территории крылатыми ракетами различных типов.

Кроме того, Российская Федерация сосредоточила в небе самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

По словам Юрия Игната, за сутки вражеские воздушные силы осуществляют 200 вылетов. После 24 февраля таких вылетов зафиксировано уже более 38 тыс., сообщил он.

Представитель Воздушных сил добавил, что украинские зенитно-ракетные войска с февраля уничтожили уже 850 воздушных целей врага.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия использовала для ударов по территории Украины уже более 3,8 тыс. ракет.

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