В Forbes посчитали, сколько стоят уничтоженные российские самолеты в Крыму

Август, 12 в 6:48

9 августа на аэродроме Саки у поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Из информации разных источников известно, что было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники. Среди них истребители и разведчики.

Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.

По данным издания ориентировочная стоимость российских самолетов составляет:

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Су-30СМ – $50 млн

Су-24МР – $6 млн

Ил-76 – $86 млн

В некоторых случаях могут быть обстоятельства, оказывающие значительное влияние на цену отдельных единиц, как отмечают в издании.

Ранее сообщалось, что РФ в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке потеряла по меньшей мере семь своих военных самолетов. Это, возможно, самая большая потеря авиации РФ за один день со Второй мировой войны.

Напомним, что 9 августа в Крыму прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что на военном аэродроме Саки россияне размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.

10 августа командование ВС ВСУ сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов во временно оккупированном Крыму.

Фото: Maxar Technologies