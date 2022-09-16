Вересень, 16 в 20:21

Російська Федерація сконцентрувала навколо українського кордону близько 800 одиниць авіації, зокрема літаки та вертольоти.

Як заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час брифінгу, йдеться про скупчення ворожих сил на території Росії, в окупованому Криму та Білорусі.

– Противник зосередив навколо України близько 800 літальних апаратів, які розміщено на 40 військових летовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії та тимчасово окупованого Криму, – сказав він.

Речник ПС ЗСУ додав, що наразі біля українських кордонів перебуває близько 430 літаків та 340 вертольотів Росії.

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Супротивник використовує винищувачі для патрулювання неба над Росією, Білоруссю та Кримом, а також акваторії Чорного та Азовського морів.

Використовуючи літаки дальнього та стратегічного призначення, ворог обстрілює українські території крилатими ракетами різних типів.

Крім того, Російська Федерація зосередила в небі літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.

За словами Юрія Ігната, за добу ворожі повітряні сили здійснюють 200 вильотів. Після 24 лютого таких вильотів зафіксовано вже понад 38 тис., повідомив він.

Речник Повітряних сил додав, що українські зенітно-ракетні війська з лютого знищили вже 850 повітряних цілей ворога.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія використала для ударів по території України вже понад 3,8 тис. ракет.