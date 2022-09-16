Вересень, 16 в 10:44

Уночі 16 вересня російські війська шість разів гатили з Градів та важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

Окупанти обстріляли ліцей, дитсадок та будинки в Нікополі. Поранено жінку / 5 фотографий

Під обстріл потрапили чотири громади регіону.

У Нікополі, куди прилетіло понад 40 снарядів, поранено 57-річну жінку.

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У місті пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач.

Чотири пожежі, що спалахнули після обстрілів, уже приборкали вогнеборці.

Три багатоповерхівки та магазин понівечені в Червоногригорівській громаді. Люди там, на щастя, залишились неушкодженими.

Обстріл Марганецької та Зеленодольської громад минувся без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко