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Факты / Україна

Россияне вывозят трупы солдат в переполненных грузовиках – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Россияне вывозят трупы солдат в переполненных грузовиках – Генштаб ВСУ
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты вывозят трупы солдат в переполненных грузовиках.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такие грузовики видели вблизи Херсона, Васильевки, Перевальска и других населенных пунктов.

Таким образом, добавляют в Генштабе ВСУ, Россия пытается скрыть массовые потери после ударов Сил обороны по местам сосредоточения оккупационных войск.

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Источник: Генштаб ВСУ
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