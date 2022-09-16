Сентябрь, 16 в 8:12

Российские оккупанты вывозят трупы солдат в переполненных грузовиках.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такие грузовики видели вблизи Херсона, Васильевки, Перевальска и других населенных пунктов.

Таким образом, добавляют в Генштабе ВСУ, Россия пытается скрыть массовые потери после ударов Сил обороны по местам сосредоточения оккупационных войск.

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