Россияне вывозят трупы солдат в переполненных грузовиках – Генштаб ВСУ
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Российские оккупанты вывозят трупы солдат в переполненных грузовиках.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такие грузовики видели вблизи Херсона, Васильевки, Перевальска и других населенных пунктов.
Таким образом, добавляют в Генштабе ВСУ, Россия пытается скрыть массовые потери после ударов Сил обороны по местам сосредоточения оккупационных войск.
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